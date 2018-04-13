Хоккеистки "Агидели" вновь победили СКИФ и вышли в финал плей-офф ЖХЛ

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Хоккеистки уфимской "Агидели" на своем льду обыграли нижегородский СКИФ во втором матче полуфинальной серии плей-офф ЖХЛ и вышли в финал.

Встреча, состоявшаяся в пятницу в Уфе, завершилась со счетом 6:1 (2:1, 1:0, 3:0) в пользу хозяек льда. В составе победительниц шайбы забросили Елизавета Роднова (13-я минута), Анна Щукина (17), Ольга Сосина (29), Анна Шибанова (44), Инна Дюбанок (53), Екатерина Ананьина (58). У нижегородского клуба отличилась Виктория Кулишова (5).

Счет в серии до двух побед стал 2-0 в пользу "Агидели". В финале уфимские хоккеистки сыграют с сильнейшим в противостоянии между подмосковным "Торнадо" и санкт-петербургским "Динамо".