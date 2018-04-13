Холодная война вернулась, а механизмов сдерживания нет, — ООН

Холодная война вернулась, но старые механизмы сдерживания на неё больше не действуют. Об этом в пятницу, 13 апреля, во время заседания СБ ООН заявил Генсек ООН Антониу Гутерреш.

Он отметил, что в настоящий момент мир вновь переживает период холодной войны.

«Мы видим разнообразие линий раскола. Во-первых, это память о холодной войне. Но если быть точным, это больше чем просто память. Холодная война вернулась», — сказал он.

Однако на этот раз мир не может рассчитывать на старые механизмы сдерживания.

«Механизмы и меры предосторожности для сдерживания рисков эскалации, что существовали в прошлом, кажется, больше не имеются в наличии», — уточнил генсек.

При этом Гутерреш указал на опасность ситуации, складывающейся на Ближнем Востоке.

«Ситуация на Ближнем Востоке — в хаосе, до такой степени, что она стала угрозой для международного мира и безопасности», — сказал он.