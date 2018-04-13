Хватит всем: озвучен список стран, которые затронут санкции РФ

В российском руководстве объявили о том, какие государства затронут ответные меры России на антироссийские действия Соединенных Штатов. С соответствующим заявлением выступил замглавы Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, меры России затронут страны, которые имеют «определенную позицию» по Сирии. Важным является то, что данное сообщение прозвучало на фоне угроз Вашингтона о возможном нанесении США ракетного удара по Сирии из-за якобы химической атаки правительственных войск в городе Дума.

В Госдуме пояснили, что санкции затронут в первую очередь США, Великобританию и Францию, а также другие государства, которые занимают «определенную позицию в вопросе урегулирования ситуации в Сирии».

Ранее соответствующий законопроект внес на рассмотрение Госдумы спикер Вячеслав Володин. Совету нижней палаты предстоит провести обсуждение по нему. Заседание состоится 16 апреля. Законопроект должен стать ответной мерой на недружественную политику США.

Авторы законопроекта заявили, что Россия намерена остановить сотрудничество с США в ракетно-двигательной отрасли, атомной отрасли и авиастроении.