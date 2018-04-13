Илья Яббаров рассказал о своих внебрачных детях

Наши общие друзья уверены, что экс-супруга родила от другого мужчины. Все как один твердят об этом. Если честно, у меня тоже закрались серьезные сомнения. В тот момент, когда бывшая забеременела, я постоянно находился в командировках. Мы тогда еще не были расписаны, но сразу после известия о ближайшем пополнении и она, и моя теща стали настаивать на оформлении брака.Помимо дочери, у меня есть два внебрачных сына. Первый ребенок родился еще до моего брака, я тогда был в армии. Служил я в Туле, в этом же городе училась моя избранница Олеся, с которой мы случайно познакомились возле моей части. Естественно, на тот момент я и думать не собирался о серьезных отношениях. Мы просто встречались и проводили время вместе, когда у меня были увольнительные и выходные. В какой-то момент я захотел поставить точку в этом общении, и тут Олеся заявила, что беременна. Если честно, я не поверил и подумал, что девушка манипулирует этой темой специально, пытаясь тем самым удержать меня.Я не отнесся к признанию возлюбленной всерьез и после службы в армии вернулся в Саратов, где встретил будущую жену, с которой сыграл свадьбу. Каково же было мое удивление, когда матери пришло письмо с известием о том, что у меня подрастает еще и внебрачный сын.Когда я увидел послание Олеси с фотографиями ребенка, то был в шоке. Мы встретились с ней и поговорили. Девушка лелеяла надежды на какие-то отношения, но я, понятное дело, остался с женой. Супруга была против нашего с Олесей общения, и мы прервали связь. Тем более она часто переходила грани, писала и звонила мне, вела себя некрасиво. Моему старшему сыну Валере сейчас десять лет. По возможности помогал мальчику, передавал подарки и деньги. Правда, до конца отцом себя не чувствую. Понимаете, это совсем другие эмоции. Дочь Владиславу, которая появилась у меня в браке, я забирал из роддома, растил. Осознавал, что я папа. С сыном Валерой такого не было, поэтому чувства немного иные. Когда он подрастет, мы увидимся и пообщаемся. Сейчас у Олеси своя жизнь и другая семья, не хочу туда лезть.Вскоре у меня появился еще один внебрачный ребенок. На тот момент я еще не развелся, но у нас с женой были непреодолимые разногласия. Много всего накопилось за несколько лет. Я тогда параллельно общался с женщиной, с которой был давно знаком, у нас общий круг приятелей. С Леной мы просто проводили время и занимались «волшебством», но настоящие чувства испытывал только к супруге. Так сложилось, что любовница забеременела. У меня родился еще один внебрачный сын Артем, ему сейчас около пяти лет. Жена узнала об этом уже после нашего развода.