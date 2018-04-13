Инсайдеры говорят: Брэд Питт ночует в квартире Нери Оксман

Недавно пользователи обсуждали прекрасное настроение Брэда Питта на бейсбольном матче, связав это с новым увлечением актера архитектором Нери Оксман. Личная жизнь актера очень интересует пользователей сети и те ищут любые подтверждения роману. На этот раз всезнающие инсайдеры подлили масла в огонь, сообщив о том, что Питт уже не первый раз ночует в квартире у Оксман.



Как раннее утверждали источники, Питт делает всё, чтобы проводить больше времени с Оксман. Будучи настойчивым мужчиной, он смог уговорить свою пассию дать ему ключи от квартиры в Массачусетсе, в которой Брэд остался ночевать. «Питта видели несколько раз около ее дома поздно вечером и рано утром… Нери не готовит. Они заказывали еду в ее любимых ресторанах», — рассказал инсайдер.

Стало известно, что Питт и Оксман в феврале вместе посетили конференцию по дизайну Design Indaba в Кейптауне, где Нери была одним из спикеров. «Их роман начался почти сразу, когда одна из ее дизайнерских работ — шезлонги, созданные при помощи 3D-печати, — привлекла его внимание. Брэд без ума от Нери. Их химия зашкаливает», — добавил источник из окружения актера.



Напомним, знаменитый актер заинтересовался женщиной и начал ухаживать за ней еще в прошлом году, когда его бракоразводный процесс был в самом разгаре. В ноябре 2017 года Питт посетил Оксман на одной из лекций в Массачусетском технологическом институте. Это подтвердили фотографии студентов со звездой, которые были сделаны сразу после занятия. «Она гениальна и просто великолепна,» — так восхищаются Нери ее студенты.

Отсутствие профильного образования не помешало актеру заниматься любимым делом — архитектурой. Питт просто обожает это занятие, что и сплотило его с Оксман. Они проводят много времени вместе и разговаривают об архитектуре. Даже их знакомство произошло во время работы над архитектурным проектом. Правда, инсайдеры из окружения актера сообщают, что романтических отношений между ними нет. Пару связывают лишь дружба и любовь к архитектурному делу. По их словам, Питт «заинтересован в том, чтобы проводить с ней как можно больше времени».



Нери Оксман не простая и знает, чем заинтересовать мужчину. Она считает себя основателем направления Materialecology, междисциплинарной инициативы, расширяющей границы материаловедения. В своих работах девушка совмещает биологические реалии и возможности дизайна, сочетая между собой компьютерные технологии и даже вопросы жизни и смерти. Например, одним из ее проектов стала серия масок, которые были созданы посмертно, в сотрудничестве с компанией Stratasys (3D-принтинг). Переход от жизни к смерти очень интересует архитектора.

Инсайдер таблоида The Sun ранее сообщил, что бракоразводному процессу 42-летней Анджелины Джоли и 54-летнего Брэда Питта пришел конец — пара договорилась об условиях развода и скоро подпишут документы.

«Условия еще должны быть согласованы юристами Питта и Джоли, но все будет завершено в ближайшие недели. Это огромный шаг вперед с тех пор, как их брак рухнул, особенно учитывая обвинения (в жестоком обращении с детьми. — Прим. ред.), которые Анджелина выдвигала против Брэда. Сейчас они наконец-то в хороших отношениях,» — сообщает инсайдер.