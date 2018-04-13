Из Лондона сообщили о слежке российских спецслужб за Скрипалями

Российские спецслужбы в течение как минимум пяти лет следили за бывшим офицером ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией. Такие данные сообщил советник британского премьера по нацбезопасности Марк Седвилл в письме генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу. С письмом, в частности, ознакомился телеканал Sky News.

По информации, переданной Седвиллом, ГРУ интересовалось электронной перепиской Юлии Скрипаль с 2013 года.

Кроме того, по данным Седвилла, в России в 2000-х годах была создана программа обучения сотрудников «специальных подразделений» использованию химических боевых средств, включая их нанесение на дверную ручку.

По словам Седвилла, которого цитирует The Independent, «весьма вероятно, что российские разведслужбы рассматривают, по крайней мере, некоторых из своих перебежчиков как законные цели для убийства».

«Мы продолжаем настаивать, что только у России есть технические средства, опыт и мотив нападения на Скрипалей, и что, по всей вероятности, ответственность за это нападение несет российское государство. Правдоподобного альтернативного объяснения не существует», — добавил советник британского премьера.