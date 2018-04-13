Показать меню
Актуально
Британия в Совбезе: Ветирование РФ сирийской резолюции – шаг против человечества - 10:52 Британия в Совбезе: Ветирование РФ сирийской резолюции – шаг против человечества Самосвал протаранил девять машин на юго-западе Москвы - 11:04 Самосвал протаранил девять машин на юго-западе Москвы Две эскадрильи истребителей ЗВО совершили перелет на оперативные аэродромы в - 11:07 Две эскадрильи истребителей ЗВО совершили перелет на оперативные аэродромы в Астраханскую область в рамках ЛТУ Илья Яшин решил участвовать в выборах мэра Москвы - 11:31 Илья Яшин решил участвовать в выборах мэра Москвы Из России в Египет вылетит первый рейс за два года - 11:31 Из России в Египет вылетит первый рейс за два года На Reddit нашли около тысячи аккаунтов «фабрики троллей» - 11:31 На Reddit нашли около тысячи аккаунтов «фабрики троллей» Мосгорсуд амнистировал беглого «водочного короля» - 11:31 Мосгорсуд амнистировал беглого «водочного короля» Активация «хранителя генома» поможет в борьбе с раком - 11:31 Активация «хранителя генома» поможет в борьбе с раком Нью-Йоркская товарная биржа ограничила поставки алюминия «Русала» - 11:32 Нью-Йоркская товарная биржа ограничила поставки алюминия «Русала» Новые санкции США ударят по крупнейшим банкам России - 11:45 Новые санкции США ударят по крупнейшим банкам России Алекс Любомирски о работе с принцем Гарри и Меган Маркл - 11:49 Алекс Любомирски о работе с принцем Гарри и Меган Маркл Салон красоты в семье Бекхэм: 6-летняя Харпер оттачивает навыки парикмахера на - 11:59 Салон красоты в семье Бекхэм: 6-летняя Харпер оттачивает навыки парикмахера на своих родителях Военный самолёт упал в Алжире: не менее 200 жертв - 12:03 Военный самолёт упал в Алжире: не менее 200 жертв Дарья Пынзарь вынуждена расстаться с детьми - 12:12 Дарья Пынзарь вынуждена расстаться с детьми
» » Кадыров предложил продлить президентский срок для Путина

Кадыров предложил продлить президентский срок для Путина


Добавлено: 13 апр 2018 в 10:10, Категория: Новости на сегодня
Кадыров предложил продлить президентский срок для Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью «Интерфаксу» заявил, что альтернатив президенту РФ Владимиру Путину нет, и предложил подумать о продлении его полномочий сверх двух сроков.

Кадыров отметил, что пока нынешний президент во здравии, о другом главе государства россияне думать не должны, тем более, что имеется соответствующая мировая практика: в Китае решили не ограничивать полномочия председателя КНР, а в Германии канцлер Ангела Меркель четвертый раз подряд заняла свой пост.

«Если в интересах народа нужно, почему мы не можем внести изменения? Я вообще от себя скажу: мы не должны даже спрашивать у самого Путина! Народ, Совет Федерации, Госдума, другие государственные институты должны инициировать и принять такое решение, собрать подписи и вынести на всенародный референдум. Я уверен, в итоге все поддержат это», — отметил Кадыров.

19 марта президент России Владимир Путин заявил, что не собирается менять Конституцию и не планирует никаких реформ в данной связи. В ответ на вопрос о планах участия в президентской кампании 2030 года Путин заявил, что до ста лет «здесь сидеть» не собирается.


Материалы по теме:

Кадыров о выдвижении В.Путина: Для нас это торжественный день
Кадыров заявил о безальтернативности Путина для России
Кадыров призвал Путина идти на четвертый срок
Рамзан Кадыров рассказал о своих планах на будущее, не забыв про Путина
Добавлено: 13 апр 2018 в 10:10, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Белый дом: Москве пора определиться, является ли она врагом США

Белый дом: Москве пора определиться, является ли она врагом США

В системе ProZorro появился первый тендер за средства Всемирного банка

В системе ProZorro появился первый тендер за средства Всемирного банка

Денис Давыдов надеется, что сможет удивить Ивану Дилову

Денис Давыдов надеется, что сможет удивить Ивану Дилову

Премьер Литвы приехал в оккупированную Авдеевку (ФОТО)

Премьер Литвы приехал в оккупированную Авдеевку (ФОТО)

Новости России
еще новости
Два летчика вертолета Ка-29 погибли при крушении

Два летчика вертолета Ка-29 погибли при крушении

Жаров объяснил, почему Viber нет в реестре Роскомнадзора

Жаров объяснил, почему Viber нет в реестре Роскомнадзора

ЦБ: Внешний долг России с начала года вырос на шесть миллиардов

ЦБ: Внешний долг России с начала года вырос на шесть миллиардов

Путин распределил гранты на проекты в сфере культуры и искусства

Путин распределил гранты на проекты в сфере культуры и искусства

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Неделя моды в Санкт-Петербурге пройдет с 19 по 22 апреля

Неделя моды в Санкт-Петербурге пройдет с 19 по 22 апреля

Саша Черно учится на своих ошибках

Саша Черно учится на своих ошибках

Лена Хромина надеется, что на Сейшелах сможет окончательно прийти в себя от стресса

Лена Хромина надеется, что на Сейшелах сможет окончательно прийти в себя от стресса

Шарлиз Терон высказалась о расизме и воспитании своих темнокожих приемных детей

Шарлиз Терон высказалась о расизме и воспитании своих темнокожих приемных детей

Новости политики
еще новости
СМИ сообщили о внебрачном ребенке Дональда Трампа?

СМИ сообщили о внебрачном ребенке Дональда Трампа?

Украина окончательно разрывает с СНГ, продолжая торговать

Украина окончательно разрывает с СНГ, продолжая торговать

Бомбить не будем: очередной союзник отказал Вашингтону в совместном ударе по Сирии

Бомбить не будем: очередной союзник отказал Вашингтону в совместном ударе по Сирии

Слухи о болезни Зюганова – «вброс и хайп» — глава пресс-службы ЦК КПРФ

Слухи о болезни Зюганова – «вброс и хайп» — глава пресс-службы ЦК КПРФ

Новости экономики
еще новости
Россия захватит рынок продовольствия Европы, используя новые правила ЕС – СМИ

Россия захватит рынок продовольствия Европы, используя новые правила ЕС – СМИ

В системе ProZorro появился первый тендер за средства Всемирного банка

В системе ProZorro появился первый тендер за средства Всемирного банка

Белый дом испугался вводить санкции против российского госдолга

Белый дом испугался вводить санкции против российского госдолга

Курс рубля пошёл вверх после заявления Пентагона

Курс рубля пошёл вверх после заявления Пентагона

Новости общества
еще новости
Подразделения ПВО ЮВО подняты по тревоге в рамках контрольной проверки по итогам зимнего периода обучения

Подразделения ПВО ЮВО подняты по тревоге в рамках контрольной проверки по итогам зимнего периода обучения

Война откладывается: Белый дом сделал новое заявление по Сирии

Война откладывается: Белый дом сделал новое заявление по Сирии

В Военной академии Генерального штаба в рамках курса «Армия и общество» выступил заместитель министра образования и науки Григорий Трубников

В Военной академии Генерального штаба в рамках курса «Армия и общество» выступил заместитель министра образования и науки Григорий Трубников

Место работы Сергея Лаврова после отставки правительства назвал осведомленный источник

Место работы Сергея Лаврова после отставки правительства назвал осведомленный источник

Происшествия
еще новости
В Хабаровске на одну из улиц города рухнул вертолёт

В Хабаровске на одну из улиц города рухнул вертолёт

В Крыму электропоезд столкнулся с микроавтобусом, есть жертвы и пострадавшие

В Крыму электропоезд столкнулся с микроавтобусом, есть жертвы и пострадавшие

В Ростове детский развлекательный центр закрыли из-за грубых нарушений пожарной безопасности

В Ростове детский развлекательный центр закрыли из-за грубых нарушений пожарной безопасности

В Липецке в элитном районе дотла сгорел автомобиль

В Липецке в элитном районе дотла сгорел автомобиль

Новости Украины
еще новости
Решение об ударе по Сирии еще не принято:-Дональд Трамп

Решение об ударе по Сирии еще не принято:-Дональд Трамп

Самолеты США провели воздушную разведку военных баз России в Сирии

Самолеты США провели воздушную разведку военных баз России в Сирии

«Скрипаль Воскресе» — Мария Захарова опозорилась на брифинге

«Скрипаль Воскресе» — Мария Захарова опозорилась на брифинге

Не зарин: стало известно чем отравили сирийцев в Думе

Не зарин: стало известно чем отравили сирийцев в Думе

Мировые новости
еще новости
Полиция изъяла записи с моментом выстрела в

Полиция изъяла записи с моментом выстрела в "Киевгорстрой"

В России заявили, что Украина

В России заявили, что Украина "никогда не была полноправным членом СНГ"

Группа американских ученых обнаружила неожиданное свойство красного перца

Группа американских ученых обнаружила неожиданное свойство красного перца

ЧП в прифронтовом районе: в Донецкой области мужчина подорвался на неизвестном взрывном устройстве

ЧП в прифронтовом районе: в Донецкой области мужчина подорвался на неизвестном взрывном устройстве




Лента новостей
Россия захватит рынок продовольствия Европы, используя новые правила ЕС – СМИ - 09:27 Россия захватит рынок продовольствия Европы, используя новые правила ЕС – СМИУкраина окончательно разрывает с СНГ, продолжая торговать - 09:24 Украина окончательно разрывает с СНГ, продолжая торговатьСаша Черно учится на своих ошибках - 09:21 Саша Черно учится на своих ошибкахДва летчика вертолета Ка-29 погибли при крушении - 09:17 Два летчика вертолета Ка-29 погибли при крушенииРешение об ударе по Сирии еще не принято:-Дональд Трамп - 09:12 Решение об ударе по Сирии еще не принято:-Дональд ТрампСамолеты США провели воздушную разведку военных баз России в Сирии - 08:56 Самолеты США провели воздушную разведку военных баз России в СирииРазработчик «Новичка» объяснил выздоровление Скрипалей - 08:25 Разработчик «Новичка» объяснил выздоровление СкрипалейСМИ перечислили возможные цели ударов США в Сирии - 08:24 СМИ перечислили возможные цели ударов США в СирииМемория. Александр Александров - 08:24 Мемория. Александр АлександровТрамп примет решение по Сирии с помощью разведки и союзников - 08:23 Трамп примет решение по Сирии с помощью разведки и союзниковДиректор ЦРУ заявил о «паре сотен» убитых в Сирии россиян - 08:23 Директор ЦРУ заявил о «паре сотен» убитых в Сирии россиянРФ и КНР обсудили контакты двух стран на высоком уровне - 08:21 РФ и КНР обсудили контакты двух стран на высоком уровнеВойна откладывается: Белый дом сделал новое заявление по Сирии - 08:14 Война откладывается: Белый дом сделал новое заявление по СирииВ Военной академии Генерального штаба в рамках курса «Армия и общество» выступил заместитель - 08:07 В Военной академии Генерального штаба в рамках курса «Армия и общество» выступил заместитель министра образования и науки Григорий Трубников
Последние новости
Неожиданно: в США увольняется «главный по санкциям» - 10:33 Неожиданно: в США увольняется «главный по санкциям» В США испугались китайского аналога российского «Кинжала» - 10:17 В США испугались китайского аналога российского «Кинжала» В Совфеде обвинили «Голос Америки» и BBC во вмешательстве в выборы - 10:11 В Совфеде обвинили «Голос Америки» и BBC во вмешательстве в выборы Прохоров продал половину акций Brooklyn Nets вице-президенту Alibaba Group - 10:11 Прохоров продал половину акций Brooklyn Nets вице-президенту Alibaba Group СМИ объявили о согласии Ким Чен Ына на денуклеаризацию - 10:11 СМИ объявили о согласии Ким Чен Ына на денуклеаризацию Российский кабмин поддержал введение валютного контроля для криптовалют - 10:10 Российский кабмин поддержал введение валютного контроля для криптовалют Кадыров предложил продлить президентский срок для Путина - 10:10 Кадыров предложил продлить президентский срок для Путина ЦБ отозвал лицензии у Конфидэнс Банка и небанковской кредитной организации «Лидер» - 10:10 ЦБ отозвал лицензии у Конфидэнс Банка и небанковской кредитной организации «Лидер» Полиция изъяла записи с моментом выстрела в "Киевгорстрой" - 10:07 Полиция изъяла записи с моментом выстрела в Неделя моды в Санкт-Петербурге пройдет с 19 по 22 апреля - 10:00 Неделя моды в Санкт-Петербурге пройдет с 19 по 22 апреля СМИ сообщили о внебрачном ребенке Дональда Трампа? - 09:59 СМИ сообщили о внебрачном ребенке Дональда Трампа? Подразделения ПВО ЮВО подняты по тревоге в рамках контрольной проверки по итогам зимнего периода - 09:52 Подразделения ПВО ЮВО подняты по тревоге в рамках контрольной проверки по итогам зимнего периода обучения Чемпионы мира Макдэвид и Шенн вошли в состав сборной Канады на ЧМ по хоккею - 09:49 Чемпионы мира Макдэвид и Шенн вошли в состав сборной Канады на ЧМ по хоккею
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"