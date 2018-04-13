Кадыров предложил продлить президентский срок для Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью «Интерфаксу» заявил, что альтернатив президенту РФ Владимиру Путину нет, и предложил подумать о продлении его полномочий сверх двух сроков.

Кадыров отметил, что пока нынешний президент во здравии, о другом главе государства россияне думать не должны, тем более, что имеется соответствующая мировая практика: в Китае решили не ограничивать полномочия председателя КНР, а в Германии канцлер Ангела Меркель четвертый раз подряд заняла свой пост.

«Если в интересах народа нужно, почему мы не можем внести изменения? Я вообще от себя скажу: мы не должны даже спрашивать у самого Путина! Народ, Совет Федерации, Госдума, другие государственные институты должны инициировать и принять такое решение, собрать подписи и вынести на всенародный референдум. Я уверен, в итоге все поддержат это», — отметил Кадыров.

19 марта президент России Владимир Путин заявил, что не собирается менять Конституцию и не планирует никаких реформ в данной связи. В ответ на вопрос о планах участия в президентской кампании 2030 года Путин заявил, что до ста лет «здесь сидеть» не собирается.