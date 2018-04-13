Кадыров выступил за продление президентского срока для Путина

Российской Федерации нужны изменения в законодательстве, которые снимут действующее ограничение, не позволяющее Владимиру Путину быть президентом чаще, чем два раза подряд. Так считает Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики.У Путина, по словам Кадырова, нет и не предвидится альтернатив, поэтому россиянам не следует думать о каком-то другом лидере государства в обозримой перспективе."Пока Владимир Владимирович в хорошем здравии, нам не стоит думать о другом президенте. Это мое мнение, и я придерживаюсь его. Альтернативы у Путина нет", — цитируют Кадырова отечественные средства массовой информации.Путину не нужно ограничиваться двумя президентскими сроками подряд — считает глава Чечни, приводя в качестве примера Китайскую Народную Республику. Там, если что, недавно решили не ограничивать полномочия главы государства двумя сроками. Что-то подобное наблюдается и в Германии — Ангела Меркель руководит страной уже на протяжении четвертого срока подряд.Россиянам, в общем, следует готовиться к референдуму, по итогам которого существующее ограничение будет ликвидировано, а Путин, соответственно, возглавит страну и в 2024 году.