Карина Хвойницкая представила новый сингл «Скорая»

13 апреля 2018 года молодая артистка лейбла «Первое Музыкальное» Карина Хвойницкая представила сингл «Скорая». Новый трек стал продолжением истории, рассказанной в песни «Дура со стажем», которая нашла отклик в сердцах многих девушек и женщин.«Скорая – это песня о счастье и кайфе, которое испытывают влюбленные люди. Она посвящена сильным и по-хорошему сумасшедшим чувствам, зависимости и настолько жадному отношению к другому человеку, что каждая возможность до него дотронуться, подержать за руку и просто вместе помолчать становится для тебя лекарством. Поэтому ты готова даже болеть, лишь бы он приезжал к тебе как скорая», - рассказывает Карина Хвойницкая.Певица поделилась, что песня была написана в момент, когда такая сумасшедшая и всепоглощающая влюбленность в её жизни закончилась, а в памяти остались лишь воспоминания:«Я написала эту песню в слезах, минут за двадцать, погрузившись в воспоминания о своей первой настоящей любви и в этот момент «Скорая» сама попросилась наружу. И хоть она написана позже "Дуры со стажем", слушать их лучше наоборот. Надеюсь, вам понравится!»