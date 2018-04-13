Кэмпбелл и Крез поддержали Водянову на ее лекции о будущем благотворительности

Даутцен Крез, Наталья Водянова и Наоми Кэмпбелл

Если речь идет о благотворительных проектах, то Наталью Водянову не сможет остановить даже плохое самочувствие — она возьмет себя в руки и все равно появится там, где у нее есть возможность высказаться и призвать людей по всему миру совершать благие поступки.

Так, вчера в штаб-квартире компании Apple в Нью-Йорке модель напомнила о мобильном приложении Elbi, которое она создала вместе с бизнесменом в сфере медиа Тимоном Афинским и которое было запущено еще в 2013 году, чтобы помогать филантропам и благотворительным организациям связываться друг с другом из разных точек света. А ведь за день до этого Наталья сильно отправилась и была сильно ослаблена.

Тот момент, когда по пути из Парижа в Нью-Йорк ты отравилась едой и в отель тебя доставили полуживой и на инвалидном кресле, а через несколько часов ты выступаешь в Apple Store с рассказом о будущем благотворительности. Мы сделали это!

— сообщила знаменитость своим подписчикам.

Поддержали Водянову на встрече ее подруги и коллеги по подиуму — Наоми Кэмпбелл и Даутцен Крез. Они, к слову, тоже славятся своим трепетным отношением к решению проблем других людей.

Спасибо, Наоми и Даутцен, что заглянули на огонек!

— поблагодарила звезд Водянова.