"Коламбус" победил "Вашингтон" в плей-офф НХЛ благодаря шайбе Панарина

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. "Коламбус" в овертайме обыграл "Вашингтон" в первом матче серии 1/8 финала плей-офф НХЛ, решающую шайбу записал на свой счет российский нападающий "Блю Джекетс" Артемий Панарин.

Встреча, прошедшая в четверг в Вашингтоне, завершилась со счетом 4:3 (0:2, 1:0, 2:1, 1:0) в пользу гостей. Панарин отдал голевые передачи на Томаса Ванека (42-я минута) и Сета Джонса (56), а победную шайбу в матче россиянин забросил на 67-й минуте. Также в основное время матча у "Коламбуса" отличился Александр Веннберг (25). Российский вратарь "Блю Джекетс" Сергей Бобровский отразил 27 бросков из 30.

У столичного клуба дублем отметился российский форвард Евгений Кузнецов (18, 19). Еще одну шайбу забросил Деванте Смит-Пелли (46). Российский капитан "Кэпиталз" Александр Овечкин за почти 26 минут на льду не отметился результативными действиями.

Панарин стал первой звездой матча, Кузнецов - второй. "Коламбус" повел в серии до четырех побед со счетом 1-0. Следующий матч пройдет в Вашингтоне 15 апреля.