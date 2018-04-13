Кремль опубликовал декларацию о доходах Путина

Доходы президента России Владимира Путина в 2017 году составили 18,728268 млн рублей. Это следует из декларации главы государства о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, которая опубликована на официальном сайте Кремля.

В минувшем году Владимир Путин задекларировал доход за 2016 год в размере 8,858 млн рублей — таким образом, показатель увеличился более чем вдвое.

Изменения коснулись и имущественной части декларации: из нее исчез земельный участок площадью 1500 кв. м. В собственности президента остались квартира площадью 77 кв. м и гараж площадью 18 кв. м. В пользовании главы государства находятся квартира площадью 153,7 кв. м и гаражное место площадью 18 кв. м. Кроме того, Владимир Путин задекларировал два автомобиля ГАЗ М-21, «Нива», а также автоприцеп «Скиф».

Напомним, информация о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера президента, сотрудников администрации президента и аппарата Совета Безопасности, а также членов их семей публикуется в соответствии с президентским указом от 8 июля 2013 года.