Кремль задумался о замене Telegram

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение Таганского суда Москвы о блокировке мессенджера Telegram на территории России по иску Роскомнадзора, сообщает РИА Новости.

Напомним, соответствующее решение было принято после отказа администрации мессенджера предоставить Федеральной службе безопасности ключи шифрования. Решение суда о блокировке вступает в силу незамедлительно.

Песков отметил, что пока не знает, на какой мессенджер перейдут в Кремле: «Как только перестанет работать Telegram, перейдем на какой-то другой, сообщим вам».

Представитель Кремля добавил: «Надо посмотреть, какой удобный, какой обеспечивает удобство, скорость и качество, соединяет весь набор услуг, тот и выберем».

Между тем Министерство иностранных дел РФ уже сделало выбор, предупредив подписчиков своего Telegram-канала, что отныне они могут читать новости ведомства в Viber.