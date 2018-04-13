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» » Кремль задумался о замене Telegram

Кремль задумался о замене Telegram


Добавлено: 13 апр 2018 в 14:07, Категория: Новости на сегодня
Кремль задумался о замене Telegram

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение Таганского суда Москвы о блокировке мессенджера Telegram на территории России по иску Роскомнадзора, сообщает РИА Новости.

Напомним, соответствующее решение было принято после отказа администрации мессенджера предоставить Федеральной службе безопасности ключи шифрования. Решение суда о блокировке вступает в силу незамедлительно.

Песков отметил, что пока не знает, на какой мессенджер перейдут в Кремле: «Как только перестанет работать Telegram, перейдем на какой-то другой, сообщим вам».

Представитель Кремля добавил: «Надо посмотреть, какой удобный, какой обеспечивает удобство, скорость и качество, соединяет весь набор услуг, тот и выберем».

Между тем Министерство иностранных дел РФ уже сделало выбор, предупредив подписчиков своего Telegram-канала, что отныне они могут читать новости ведомства в Viber.


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Добавлено: 13 апр 2018 в 14:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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