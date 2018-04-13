Лавров рассказал о содержании закрытой части отчета ОЗХО по «делу Скрипаля»

В закрытой части доклада, подготовленного Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) в связи с инцидентом в Солсбери, речь идет только о химическом составе отравляющего вещества. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает RT.

«В закрытой части доклада приводится подробная длинная химическая формула этого вещества. Никаких таких литературных названий там не приводится», — сказал министр, имея в виду, судя по всему название «Новичок», которое фигурировало в британском расследовании инцидента.

По словам Лаврова, там «говорится лишь о том, что это вещество не из списка, который в конвенции о запрещении химического оружия утвержден и по которому должны страны-члены отчитываться».

В Москве, добавил глава МИДа, занимаются подробным изучением документа ОЗХО.

4 марта экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия попали в реанимацию Солсбери. Как заявили британские власти, они были отравлены нервно-паралитическим веществом серии «Новичок», разработанном в СССР. В покушении на Скрипалей Лондон обвинил российские спецслужбы.

Москва категорически отвергла причастность к преступлению. Скрипали идут на поправку, Юлия, по неофициальным данным, была выписана и переброшена на военную базу.

ОЗХО по просьбе Великобритании проанализировала вещество, которым были отравлены Скрипали и представила британцам свой доклад.