Лавров заявил о неопровержимых доказательствах постановки, разыгранной в Сирии

Глава российского внешнеполитического ведомства сообщил, что у России есть неопровержимые доказательства постановочной химатаки в сирийском городе Дума.

Кроме того, министр иностранных дел заявил, что «постановка» была организована спецслужбами одного из русофобских государств.

Обострение на внешнеполитической арене произошло после обвинений сирийских оппозиционных правозащитных организаций, обвинивших правительственные войска в применении химоружия против мирного населения, в том числе, в Восточной Гуте. Якобы пострадало очень много детей, женщин и стариков.

Дональд Трамп обещал, что США ответят на эту «атаку» в ближайшие 48 часов. Несколько дней в воздухе витает напряжение, так как Вашингтон до сих пор не отказался от возможности силового удара по Сирии. Свой отказ от участия в этой операции, если она произойдет, объявили несколько стран-союзниц США: Германия, Италия и другие.