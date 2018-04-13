Лекарства, алкоголь, сельхозпродукция: в Госдуме назвали американские товары, которые попадут под санкции

Первый вице-спикер Госдумы РФ Иван Мельников сообщил, какая продукция, выпускаемая в США, попадет под ответные меры Москвы.
Напомним, как ранее сообщала «Русская Весна», Госдума готовит ответ на антироссийскую политику Вашингтона. Сегодня главы фракций и спикер нижней палаты парламента внесли соответствующий законопроект.
«В этом законопроекте речь идёт о запрете или ограничении ввоза сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которой являются США.
Речь идёт об алкогольной и табачной продукции… Речь идёт о лекарственных средствах, речь идёт о запрете участия в процедуре приватизации государственного и муниципального имущества.
Речь идёт о запрете или ограничении допуска технологического оборудования и программного обеспечения», — цитируют Мельникова РИА Новости.
Вице-спикер также добавил, что ответные меры Москвы предусматривают приостановку сотрудничества с США в сфере атомной, авиастроительной и ракетно-двигательной отраслей.
При этом предложенный законопроект не распространяется на ввоз товаров из США гражданами для личного пользования.