Лекарства, алкоголь, сельхозпродукция: в Госдуме назвали американские товары, которые попадут под санкции

Первый вице-спикер Госдумы РФ Иван Мельников сообщил, какая продукция, выпускаемая в США, попадет под ответные меры Москвы.

Напомним, как ранее сообщала «Русская Весна», Госдума готовит ответ на антироссийскую политику Вашингтона. Сегодня главы фракций и спикер нижней палаты парламента внесли соответствующий законопроект.

«В этом законопроекте речь идёт о запрете или ограничении ввоза сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которой являются США.

Речь идёт об алкогольной и табачной продукции… Речь идёт о лекарственных средствах, речь идёт о запрете участия в процедуре приватизации государственного и муниципального имущества.

Речь идёт о запрете или ограничении допуска технологического оборудования и программного обеспечения», — цитируют Мельникова РИА Новости.