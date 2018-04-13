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» » Лена Хромина надеется, что на Сейшелах сможет окончательно прийти в себя от стресса

Лена Хромина надеется, что на Сейшелах сможет окончательно прийти в себя от стресса


Добавлено: 13 апр 2018 в 05:15, Категория: Шоу-бизнес
Лена Хромина надеется, что на Сейшелах сможет окончательно прийти в себя от стресса
Лечу на Сейшелы для того, чтобы отдохнуть и забыть прошлые отношения и окончательно прийти в себя после стресса. На Поляне мне никто не симпатичен, и мальчики, которые приходят ко мне, мне не нравятся. На Острове есть парень, который мне симпатичен. Не могу пока сказать, что у нас с ним что-то получится, но внешне он мой типаж. Это Мондезир, и сейчас он в паре с Настей. Я не хочу наступать на те же грабли и строить счастье на чужом горе. В прошлый раз это не обвенчалось успехом, поэтому никаких далеко идущих планов на Мондезира я не строю.
Уже давно идет разговор, что я полечу на Сейшелы, и все мои подписчики ликуют за то, чтобы мы с Марго подружились, потому что больше делить нам с ней нечего. Не думаю, что мы станем с ней подругами. Просто будем относиться друг к другу нейтрально и никак не дергать, по крайней мере я буду очень стараться. Последнее время я смотрю на себя, и мне тошно даже от своего изображения. Я понимаю, что в каких-то моментах я поступаю неправильно, и я очень хочу измениться, но не было пока такого случая или человека, который поменял бы меня в другую сторону. Думаю, отдых пойдет мне на пользу.

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Добавлено: 13 апр 2018 в 05:15, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2

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