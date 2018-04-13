Лето на "Сплетнике": Тина Кунаки с братом и Венсаном Касселем отдыхает в Бразилии

Венсан Кассель и Тина Кунаки с братом

Похоже, 51-летний Венсан Кассель и его юная возлюбленная, 20-летняя модель Тина Кунаки, решили отогреться в Бразилии после того, как месяц назад посетили холодную Москву. Сладкая парочка отправилась загорать в Рио-де-Жанейро в компании брата юной модели Закари. Это не первый отпуск влюбленных в этой южноамериканской стране: Венсан и Тина питают особую любовь к Рио, все чаще возвращаясь на полюбившееся побережье.

Тина Кунаки

Тина является обладательницей точеной фигуры и совершенно не смущается демонстрировать ее на своей странице в Instagram, где регулярно появляются соблазнительные фотографии.

С отдыха в Бразилии у модели также накопилось множество фотографий, сделанных, предположительно, Касселем: Тина позирует в разных купальниках — под душем на бразильском пляже, на фоне пальм и вовсе топлес.

Тина Кунаки

К отдыху знаменитой пары присоединился Закари Кунаки, брат Тины. Судя по снимкам, Закари поладил с бойфрендом своей сестры: молодой человек выложил в своей социальной сети фото с Венсаном, где в подписи назвал его братом.

Тина и Закари очень дружны: они регулярно делятся с подписчиками фотографиями с совместного времяпрепровождения, будь то шопинг или серфинг. Нельзя не отметить, что брат с сестрой очень похожи друг на друга, особенно копной курчавых волос, за которую Тину особенно любят поклонники. Кто знает, может, Закари тоже уготована карьера модели.

Тина и Закари Кунаки