Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Он отметил, что в распоряжении российского оборонного ведомства появились доказательства, которые свидетельствуют о непосредственном участии Соединенного Королевства в организации провокации в сирийской Думе.

Ранее ряд стран Запада обвинил официальный Дамаск в химической атаке в городе. Однако абсолютно никаких доказательств предъявлено не было. Кроме того, все еще не доказан сам факт применения запрещенного оружия. В МИД России считают обвинения Запада информационным вбросом.