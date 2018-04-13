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Мемория. Александр Александров


Добавлено: 13 апр 2018 в 08:24, Категория: Новости на сегодня
Мемория. Александр Александров

13 апреля 1883 года родился Александр Александров, хоровой дирижер.

Личное дело

Александр Васильевич Александров (1883-1946) родился в селе Плахино (Рязанская область) в многодетной семье крестьян Василия Александровича и Анастасии Никитичны. Родители пели в церковном хоре, любили и часто пели русские народные песни, частушки, а нередко и духовные песнопения.

У мальчика оказался абсолютный слух и хороший голос, он быстро схватывал и запоминал мелодии и тексты песен. Его нередко приглашали петь в местном церковном хоре, а так же на свадьбах и народных гуляниях. В семь лет Саша пошел в земскую школу, но проучился там всего два года.

В 1889 году в село приехал солист Петербургского церковного хора П.А.Заливухин. Услышав маленького Сашу, он уговорил родителей отпустить его в столицу для обучения. В 1891 году Александров переехал в Санкт-Петербург, где пел в хоре Казанского собора. В 15 лет окончил курс пения Казанской певческой церковно-приходской школы Санкт-Петербурга.

В 1897 году стал учеником регентских (дирижерских) классов Придворной певческой капеллы (ныне Хоровое училище имени М. И. Глинки), по окончании которой в 1900 году получил звание регента. Через некоторое время поступил в Санкт-Петербургскую консерваторию (класс композиции А. К. Глазунова и А. К. Лядова), однако в 1902 году, из-за болезни и тяжелого материального положения был вынужден прервать учебу. Александров перебрался в Бологое, работал регентом соборного хора, преподавал хоровое искусство в железнодорожном и техническом училищах.

С 1906 года работал регентом архиерейского хора в Твери, вел хоры в ряде учебных заведений. В это же время написал симфонию и симфоническую поэму «Смерть и жизнь».

В 1909 году вернулся к учебе, но уже в Московской консерватории, которую окончил в 1913 году с большой серебряной медалью по классу композиции у С. Н. Василенко, а в 1916 году — по классу пения у У. Мазетти.

В 1913 году вернулся в Тверь. Начав свою карьеру там в качестве регента архиерейского хора, Александров спустя всего несколько лет стал самой значимой фигурой в музыкальной жизни города. Ни одно городское учебное заведение не обходилось без его хоровых уроков, будь то мужская классическая гимназия или школа Морозовской фабрики. В 1913 году в зале Общественного собрания Твери Александров организовал постановки теперь уже мировой классики – «Пиковая Дама» и «Евгений Онегин» П.И.Чайковского, «Фауст» Ш.Гуно, «Жизнь за царя» М.И.Глинки. В этих постановках был и режиссером, и дирижером, и хормейстером, а иногда и певцом.

Еще одним детищем Александрова стала первая в Твери музыкальная школа, где обучались взрослые и дети, которую он организовал и возглавил. Впоследствии школа была преобразована в музыкальное училище.

Пребывание в Твери оказалось временем полного созревания Александрова как композитора и хорового дирижера. Он приехал в город начинающим музыкантом, а уехал уже полностью сложившимся композитором и дирижером, получив персональное приглашение преподавать в лучшем музыкальном вузе страны – Московской консерватории.

Более четверти века - с 1918 по 1946 годы – Александров преподавал в Московской консерватории. В 1922 году стал профессором. В 1932—1934 был заведующим хоровой кафедрой, с 1940 — деканом дирижерско-хорового факультета, с 1942 — деканом объединенного дирижерско-хорового и музыкально-педагогического факультетов консерватории. Среди его многочисленных учеников — К. Б. Птица, В. Г. Соколов, Д. Б. Кабалевский, К. П. Кондрашин и др.

С 1919 по 1930 годы также преподавал композицию и хоровое пение в Музыкальном техникуме имени А. Н. Скрябина (ныне Академическое музыкальное училище при Московской консерватории). Также с 1919 года был помощником руководителя 2-й группы Первого государственного хора, с 1921 по 1923 годы — Государственной хоровой капеллы. В 1922—1928 годах был хормейстером Камерного театра.

С 1936 – художественный руководитель Железнодорожного ансамбля песни и пляски ЦДКЖ, с 1937 - Ансамбля песни и пляски Московского городского дворца пионеров и школьников (хормейстер В.Г. Соколов).

В 1928 году Александров вместе с Ф. Н. Даниловичем и П. И. Ильиным создал Ансамбль красноармейской песни Центрального дома Красной Армии им. М. Фрунзе (ныне Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова). Был его музыкальным руководителем, а с 1937 года — начальником, художественным руководителем и главным дирижером. Объехал с ансамблем весь Советский Союз и ряд зарубежных стран, завоевав в 1937 году «Гран-при» на Всемирной выставке в Париже.

При полном аншлаге во Франции прошло 15 концертов, был снят полнометражный музыкальный фильм, крупнейшие фирмы грамзаписи «Полидор» и «Коламбия» выпустили 14 дисков.

В том же 1937 году Александрову было присвоено звание Народного артиста СССР.

Во время Великой Отечественной войны Александров создал известные песни «Священная война», «В поход! В поход!», «Несокрушимая и легендарная».

Член ВКП(б) с 1939 года.

В 1943 году на основе своего «Гимна партии большевиков» создал мелодию, которая с 1944 года официально стала гимном СССР. Слова были написаны Г. А. Эль-Регистаном и С. В. Михалковым, частично отредактированы самим Сталиным.

В том же 1943 году Александров награждается орденом Ленина, ему присваивается звание генерал-майора (до этого он был комбригом).

В 1945 году после поездки в Финляндию у Александрова случился инфаркт, после чего врачи запретили ему дирижировать. Однако уже на следующих гастролях в Польше и Чехословакии он пренебрег советами врачей и проводил концерты сам.

В результате сердце не выдержало – на гастролях в Берлине у него случился второй обширный инфаркт.

Александр Александров скончался 8 июля (по другим источникам — 9 июля) 1946 года в Берлине, во время европейского турне Краснознаменного ансамбля. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Чем знаменит

Советский композитор, хоровой дирижер, хормейстер и педагог. Автор музыки Гимна СССР, и положенного на ту же мелодию Гимна Российской Федерации..

Александров сыграл большую роль в становлении, развитии и создании в 1928 году Ансамбля Красноармейской песни (ныне – Дважды Краснознаменный Ордена Красной Звезды академический ансамбль песни и пляски Российской армии им. Александрова). После триумфальных выступлений коллектива на Всемирной выставке в Париже в 1937 Александров был назначен начальником и художественным руководителем ансамбля.

Сочетая в традиции российского бытового, камерного, оперного, церковного и солдатского пения, он вывел отечественное хоровое искусство на международную профессиональную сцену. Мужской полифонический хор с солистами, смешанный оркестр, состоящий из симфонических и народных инструментов, и балет ансамбля признаны и остаются одними из лучших в мире.

О чем надо знать

Помимо светской музыки, Александров немало написал и музыки церковной. Им созданы поэма для хора, оркестра, органа и солистов «Христос воскресе» (1918), концерт «Помилуй мя, Боже» (1926), 6 песнопений Литургии, 2 песнопения Страстной седмицы «Разбойника благоразумнаго», 8 песнопений Всенощного бдения, «Величание» святителю Николаю Чудотворцу и «Хвалите имя Господне».

Перебравшись в Москву из Твери, Александров с 1918 по 1922 год был последним регентом Храма Христа Спасителя.

Прямая речь

Внук Евгений Александров об отношении Сталина к деду: «Сталин очень благоволил Александру Васильевичу, звонил нам домой, приглашал деда на обед или завтрак. Отец рассказывал, как однажды ночью раздался звонок по телефону:

– Позовите Александра Васильевича!

– Кто говорит?

– Скажите, Сталин…

У нас такой переполох поднялся, дед бежал к телефону, одеваясь на ходу. Так и разговаривал: в одной руке трубка, а другой поддерживая брюки.

А оказалось, что Сталин просто пожелал услышать на правительственном концерте русскую народную песню «Калинушка», но не ту знаменитую «Калинку».

Срочно разыскали солдат, которые исполняли ее когда-то, записали слова, мелодию, и, собрав ночью ансамбль, Александр Васильевич разучил эту песню с исполнителями.

Услышав на следующий день на концерте эту песню, Сталин сидел, попыхивая трубкой, и усмехался в усы – очень уж ему понравилась эта оперативность и мастерство ансамбля с его руководителем».

Внук Евгений Александров о создании знаменитой песни «Священная война»: «Когда началась война, руководство ансамбля переехало жить в Ц.Д.К.А. Однажды утром во время завтрака к А.В. Александрову подошел политработник с газетой в руках: "Александр Васильевич, тут для вас есть замечательное стихотворение Лебедева-Кумача". Прочитав стихи, дед тут же взял газету и уехал домой. К вечеру песня была готова. Ночью вызвали артистов ансамбля, дед разлиновал на доске мелом ноты, написал стихи, и к утру, песня была выучена. Уже утром следующего дня "Священная война" начала выполнять свой солдатский долг. Ансамбль исполнил ее для солдат, уходящих на фронт на Белорусском вокзале».

7 фактов об Александре Александрове



По некоторым данным, настоящая фамилия дирижера была Коптелев. В метрической книге с. Плахино записано, что он родился в семье «бессрочноотпускного унтер-офицера Василия Александрова Коптелева».



Александров награжден орденами Ленина, Красной Звезды, Трудового Красного Знамени и Белого льва (ЧССР).



Первое выступление Ансамбля Александрова состоялось 12 октября 1928 года в составе восьми певцов, двух танцоров, баяниста и чтеца. А уже в 1937 году, когда коллектив был выведен из структуры ЦДКА и стал самостоятельной творческой единицей, а Александров назначен его начальником, художественным руководителем и главным дирижером, численность труппы возросла до 274 человек.



Александров дважды становился лауреатом Сталинской премии первой степени: В 1942 году – за Гимн партии большевиков и ряд песен, в 1946 – за концертную деятельность.



Был женат на хористке соборного хора в Бологом Ксении Морозовой. Все трое сыновей от этого брака – Борис, Владимир и Александр стали композиторами и дирижерами и были связаны с Ансамблем советской армии. Еще одного сына - Юрия (1939) – родила Александрову балерина Людмила Лаврова, с которой он состоял в гражданском браке.



Имя Александра Александрова занесено в Золотую книгу Твери. На одном из зданий города в память о нем появится мемориальная доска.



8 декабря 2000 года Госдума проголосовала за государственный гимн России на музыку Александрова. В этот же день родился праправнук Александра Васильевича – Владимир.


Материалы об Александре Александрове

Великий Александр Александров

Биография Александра Александрова на сайте МГК им. Чайковского

Статья об Александре Александрове в Википедии


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Добавлено: 13 апр 2018 в 08:24, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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