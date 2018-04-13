Место работы Сергея Лаврова после отставки правительства назвал осведомленный источник

После инаугурации президента России Владимира Путина, которая состоится 7 мая этого года российское правительство уйдет в отставку.

Состав нового кабинета министров пока неизвестен. После обнародования даты, когда будет утвержден новый премьер-министр России, дискуссии вокруг состава кабмина усилились.

Как сообщает издание “Ъ”, ссылаясь на свои многочисленные осведомлённые источники, нынешний глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров сохранит свой пост в новом правительстве. Сообщается, что дипломат проработает в своей должности если не все шесть лет президентства Владимира Путина, то как минимум ближайшие два-три года.

Сергей Викторович Лавров возглавляет дипломатическое ведомство уже 14 лет с марта 2004 года.

Ранее некоторые средства массовой информации заявили о его возможном уходе с поста министра иностранных дел. Комментируя данную информацию, официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала подобные сообщения «гаденькой провокацией».