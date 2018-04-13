МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российский бизнесмен Михаил Прохоров продал 49% акций клуба НБА "Бруклин Нетс", сообщается на сайте команды.

Покупателем акций стал китайский предприниматель Джозеф Цай.

"Когда мы искали партнера для команды, приоритетом номер один был поиск того, кто разделит наше глобальное видение и страсть к будущему развитию "Бруклин Нетс", - сказал Прохоров, чьи слова приводятся на сайте клуба. - Для нас было важно, чтобы мы выбрали партнера, который разделяет нашу приверженность самым высоким стандартам, поскольку мы создаем действительно замечательную франшизу НБА. Я приветствую Джо в организации и с нетерпением жду возможности поработать с ним".

Прохоров купил 80% акций клуба в 2009 году, когда он еще назывался "Нью-Джерси Нетс". В 2010 году НБА одобрила покупку клуба. В апреле 2012 года лига выдала согласие на переезд команды на новую арену "Барклайс-центр", располагающуюся в Бруклине, в связи с чем клуб сменил название и эмблему.