Минобороны: у России есть доказательства причастности Лондона к провокации в Восточной Гуте

Великобритания участвовала в организации провокации с якобы произошедшей химатакой в сирийском городе Дума. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, передаёт РИА «Новости».

«Нам достоверно известно, что с 3 по 6 апреля на представителей так называемых „Белых касок“ оказывалось мощное давление именно из Лондона для скорейшего осуществления готовившейся заранее провокации», — сообщил он.

У ведомства есть и другие доказательства, «которые свидетельствуют о непосредственном участии Великобритании в организации этой провокации«, добавил Конашенков.

Он также указал, что у Министерства обороны есть многочисленные доказательства того, что 7 апреля в Думе была осуществлена спланированная провокация с химоружием.

Представитель ведомства обратил внимание, что в адрес легитимных властей Сирии со стороны США и других стран Запада продолжают звучать „огульные и голословные обвинения“ в якобы применении химического оружия против мирных жителей в Восточной Гуте.

Однако, как подчеркнул Конашенков, спустя почти неделю со стороны США и некоторых европейских стран до сих пор не представлено ни одного доказательства.

»Минобороны России обладает многочисленными доказательствами, что 7 апреля в Думе была осуществлена именно спланированная провокация с целью введения в заблуждение мирового сообщества. Ее подлинная цель сегодня всем понятна — спровоцировать США к нанесению ракетных ударов по Сирии», — сообщил Конашенков.

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