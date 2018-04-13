Минздрав отказался разрешить продажу лекарств в супермаркетах

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что согласование законопроекта Минпромторга о продаже лекарств в магазинах без лицензии невозможно. Об этом информирует RNS.

Скворцова заявила, что «лекарственные препараты — это особый товар, который должен быть качественным, эффективным и безопасным, и грань между этими характеристиками иногда очень зыбкая».

Глава Минздрава также отметила: «Наша позиция в том, что те точки, которые продают лекарственные препараты, они должны быть лицензированы к этой деятельности и те люди, которые работают в этих точках, они должны быть готовы дать профессиональное квалифицированное разъяснение. У нас нет оснований просто вбрасывать лекарства в торговые сети».

12 апреля Минпромторг направил на согласование Минздраву проект закона о продаже безрецептурных лекарственных препаратов в продуктовых магазинах. Документ предусматривал отказ от оформления лицензии на осуществление фармацевтической деятельности для торговых точек, достаточно будет уведомить об этом подведомственный Минздраву Росздравнадзор.

В ответ представители Минздрава и фармакологического сообщества заявили, что «уровень опасности реализации аптечного ассортимента в торговых сетях без лицензии даже сложно в полной мере оценить». Кроме того, принятие этого закона вызовет массовое закрытие аптек, а оставшиеся поднимут цены на рецептурные препараты, не входящие в список жизненно важных.