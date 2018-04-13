Минздрав поддержал маркировку продуктов по принципу «светофора»

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова предложила выделять цветом или по «принципу светофора» продукты с низким содержанием соли, сахара и жиров. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Речь идет о том, чтобы пойти по пути, по которому идут многие европейские страны, и ввести маркировку не хороших и плохих продуктов, а (обозначить) те, которые имеют наиболее низкие концентрации от очевидно вредных высоких концентраций в продуктах. Поэтому зеленая маркировка или некий светофор», — сообщила Скворцова.

Она добавила, что не хотела бы болезненных потрясений для рынка, и предложила ввести маркировку на добровольной основе. Скворцова сообщила, что Минздрав совместно с институтом профилактической медицины и Институтом питания РАН ФАНО подготовил методические рекомендации по разделению пищевых продуктов на группы.

В первую группу вошли рекомендованные для здорового питания продукты: овощи, фрукты, свежее и замороженное мясо, рыба, птица и прочее.

Во вторую внесены полезные для здоровья продукты, в которых соль, сахар, транс- и животные жиры не превышают определенных концентраций: полуфабрикаты, соки, обработанные определенным образом продукты, с консервантами или повышенным содержанием сахара или соли.

Однако, по словам Скворцовой, кондитерские изделия, сладкие газированные воды, шоколад в этой концепции совсем не могут рассматриваться.

«И вот те полезные продукты, чтобы они были выделены, чтобы люди понимали, что если они хотят за своим здоровьем следить, то, соответственно, они должны либо чередовать продукты, либо в какие-то моменты жизни отдавать свое предпочтение тем, которые не содержат рисков», — сказал Скворцова.

Эксперимент по маркировке ценности продуктов может начаться уже в апреле.

Ранее маркировку продуктов по «системе светофор» предлагала ввести глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Если продукт не содержит в себе полезных веществ, то это красный. Если он содержит в своем составе заменители того или иного типа, то он желтый, и если он полностью натуральный и содержит только полезные белки, жиры, углеводы и микроэлементы, то он зеленый», — уточняла она.