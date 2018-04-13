Миссия ОЗХО начнет расследование в сирийской Думе через несколько часов

Дамаск оказал полное содействие миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для визита в Сирию, заявил постоянный представитель САР при ООН Башар Джаафари.

Эксперты ОЗХО приступят к работе у через несколько часов, сказал он в ходе заседания Совбеза ООН.

Ранее официальный представитель ОЗХО сообщал, что сотрудники организации уже едут в САР и начнут работать 14 апреля.

8 апреля США обвинили официальный Дамаск в якобы совершении «химатаки» на сирийскую Думу. Москва опровергла сведения о бомбе с хлором, которая якобы была сброшена военными САР. Российское внешнеполитическое ведомство заявило, что вбросы о проведении инцидента с использованием хлора были сделаны для того, чтобы выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.