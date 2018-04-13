Названо имя организатора поставок химоружия в Сирию и пять стран, которые ему помогали

Некто Хайсам аль-Кассар является организатором поставок химоружия в Сирию, которое позже использовалось боевиками для провокаций, направленных против легитимного правительства страны.

Постоянный представитель САР при ООН Башар Джаафари заявил, что содействие аль-Кассару оказывали США, Франция, Британии, Саудовская Аравия и Турция. Дипломат сообщил, что отравляющие вещества были получены террористом из старых ливийских запасов и долгое время они хранились на территории арабской республики.

В Сирию отравляющие вещества попали через Стамбул гражданскими авиалиниями.