Небензя призвал США и их союзников не подводить мир к опасной черте

Соединённые Штаты и их союзники в лице Великобритании и Франции раскручивают военный сценарий в Сирии, подводя мир к опасной черте, заявил постпред России при ООН Василий Небензя, сообщает РИА «Новости».

За подобные заявления, не подтверждённые доказательствами, придётся отвечать, предупредил дипломат в связи с информацией о готовящейся ракетной атаке США на Сирию.

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«Продолжаем наблюдать опасные приготовления к незаконной силовой акции против суверенного государства в нарушение международного права. Не только применение силы, но и его угроза идут вразрез с Уставом ООН», — отметил Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва располагает неопровержимыми доказательствами того, что инцидент с применением химического оружия в сирийской Думе 7 апреля был постановкой иностранных спецслужб.

В конце минувшей недели ряд западных стран, основываясь на видеоматериалах правозащитных организаций, обвинили власти Сирии в применении химоружия против гражданского населения в городе Дума в провинции Восточная Гута.

В этой связи президент США Дональд Трамп сообщил, что рассматривает несколько вариантов силовой акции в отношении официального Дамаска.

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