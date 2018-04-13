Неделя моды в Санкт-Петербурге пройдет с 19 по 22 апреля

Официальное расписание сезона St. Petersburg Fashion Week разделится на несколько тренд-разделов, наиболее ярким из которых является New Fashion — он собрал показы ультра-новых дизайнерских брендов.

Вместе с подиумной программой пройдёт традиционный SPbFW Pop-up store, который дает возможность напрямую пообщаться с дизайнерами.

В арт-пространстве SPbFW в этом сезоне организованы несколько экспозиций петербургских и московских художников и фотографов.

Также получила дальнейшее развитие деловая образовательная программа Санкт-Петербургской Недели Моды, которая в этом году наполнена известными профессионалами российской fashion-индустрии.

Аккредитация на мероприятие продлена до 12 апреля.

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