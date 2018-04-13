Неожиданно: в США увольняется «главный по санкциям»

Джон Смит, возглавляющий Office of Foreign Assets Control (OFAC), структуру американского Минфина, отвечающую за правоприменение санкций, покинет в мае свой пост.

Смит руководил ведомством с февраля 2015 года и до этого в течение 11 лет работал в OFAC, говорится в сообщении Минфина США. Временно исполняющим обязанности главы ведомства назначена Андреа Гацки, которая работала заместителем Смита.

По данным The Wall Street Journal, отставка Смита связана с личными причинами.

Санкции, вводившиеся против России, Северной Кореи, Венесуэлы, Ирана, в последние годы стали основным инструментом внешней политики США.

Число российских организаций, включенных в санкционные списки OFAC, в прошлую пятницу, после публикации очередных обновлений, перевалило за 400.

Также в пятницу в так называемый SDN List, включенным в который лицам запрещено вести бизнес с американскими партнерами и въезжать в США, было добавлено 24 физлица, и всего под санкциями теперь находится 179 граждан РФ.