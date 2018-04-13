Норвежские археологи нашли необычную игральную кость

Об очередной находке рассказали археологи Норвежского института исследований культурного наследия (Norsk institutt for kulturminneforskning, NIKU). На этот раз они откопали весьма странную игральную кость XV века. Есть две гипотезы, объясняющие ее необычность. Кость могла относиться к какой-то неизвестной нам игре. Или же она могла принадлежать шулеру.

Находка была сделана в старой части города Берген, в районе Вогсбуннен (V?gsbunnen). Почвенные воды значительно осложнили здесь работу археологам, для проведения раскопок даже пришлось сооружать специальную стену из бетон. Но именно повышенная влажность почвы обеспечила сохранность изделий из органических материалов, включая дерево, в течение веков. Благодаря этому в руки ученых попала и вырезанная из куска дерева кубическая игральная кость.

Кость находилась недалеко от деревянной мостовой, проложенной в 1400-х годах. Необычность игральной кости в том, что среди ее граней нет единицы и двойки, вместо них – дополнительные четверка и пятерка. В результате броска такой кости можно было получить от трех до шести очков, причем вероятности четырех и пяти были повышены. Ученые сомневаются, что такая особенность была вызвана правилами некой неизвестной игры. В средневековых слоях Бергена игральные кости попадались уже более тридцати раз, и все они до последнего случая имели стандартный вид. Скорее всего, кость принадлежала игроку, который хотел увеличить свои шансы на выигрыш.

Игра в кости была хорошо известна в средневековой Норвегии и пользовалась популярностью. В 1276 году власти Бергена даже запретили ее. Нарушители карались крупным штрафом и конфискацией всех денег, на которые шла игра. Но запрет, судя по археологическим находкам, не останавливал игроков.