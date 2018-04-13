ОБСЕ показало большое количество военной техники под Луганском

Боевики выстроили на окраине Луганска большое число танков, гаубиц, ракетных систем «земля-воздух», реактивных систем залпового огня, БМП и БТРов. Об этом в пятницу, 13 апреля, сообщает пресс-служба Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в своем Твиттер.

«Вооруженные формирования в Луганске объявили о своем намерении нарушить Минские договоренности, а именно: разместить большое число техники в центре городе 9 мая; вооружение уже размещено на окраине Луганска», — заявил первый заместитель СММ ОБСЕ Александер Хуг. Согласно подписям к снимкам, в шеренгах стоят семь ракетных систем «земля-воздух», семь танков, семь реактивных систем залпового огня, семь самоходных гаубиц и 10 гаубиц на буксире, а также по семь БМП и БТРов.