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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков провел брифинг для представителей СМИ по Ситуации в Сирии


Добавлено: 13 апр 2018 в 18:42, Категория: Общество
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков провел брифинг для представителей СМИ по Ситуации в Сирии
В пригороде Дамаска Восточной Гуте российский Центр примирения совместно с сирийскими властями завершают масштабную гуманитарную операцию. За время ее проведения выведено 170 152 человека, в том числе 63 117 боевиков и членов их семей.

В настоящее время все населенные пункты Восточной Гуты находятся под контролем правительственных сил Сирийской Арабской Республики.

Для мониторинга обстановки и поддержания правопорядка в Восточную Гуту введены подразделения российской военной полиции.

По мере стабилизации обстановки в этом пригороде Дамаска в свои дома возвращаются мирные жители. На сегодняшний день их число составляет около 63 тысяч человек. То есть в свои дома вернулись уже более половины вышедших жителей.

Сирийским правительством развернута работа по восстановлению разрушенной гражданской инфраструктуры. Налаживается подача электроэнергии, водоснабжение, ведутся строительные работы. На регулярной основе начато оказание медицинской помощи населению.

Таким образом, сегодня Восточная Гута – это уже не «черная дыра», куда никто не мог попасть, а возвращающийся к мирной жизни столичный пригород.

Ситуация находится под контролем законного правительства, которое в настоящее время предпринимает меры по восстановлению торговли, регулированию цен, предоставлению услуг гражданам, работе школ.

Создаются все условия для скорейшей нормализации жизни.

Вместе с тем, пострадавшее от многолетнего беззакония боевиков население Восточной Гуты остро нуждается в гуманитарной помощи.

Первыми, кто начал оказывать эту помощь, стала Россия.

Российским Центром примирения поставлено 520 тонн продовольствия, более 50 тысяч литров бутилированной воды, 9 тысяч комплектов постельного белья, предоставлена необходимая инженерная техника для разбора завалов.

Сегодня в г. Дума направлена грузовая колона со строительной техникой, грузовыми автомобилями стальными трубами для ремонта водоснабжения и необходимое оборудование для восстановления работы энергосетей.

В ближайшую неделю в Думу будут направлены еще 5 подобных автоколонн.

Подчеркну, что по прибытию данных колонн в Восточную Гуту строительная техника и материалы будут передаваться представителям ООН в Сирии для последующего распределения местным жителям. Это вклад России в гуманитарное содействие ООН жителям Сирии.

Уважаемые коллеги, обращаю ваше внимание – это реальная помощь России реальным жителям Сирии, а не пустые обещания, как это делают отдельные западные страны.

Призываем мировое сообщество присоединиться к России и оказать сирийцам необходимую гуманитарную помощь.

Данные позитивные изменения на пути к восстановлению мирной жизни в Сирии, как вы знаете, устраивают далеко не всех.

В адрес легитимного руководства Сирии со стороны США и западных стран продолжаются огульные и голословные обвинения в якобы применении химоружия против мирного населения в Восточной Гуте.

По прошествии почти недели со стороны США и отдельных европейских стран до сих пор не представлено ни одного доказательства о якобы применении сирийскими войсками 7 апреля отравляющих веществ в городе Дума.

Минобороны России обладает многочисленными доказательствами, что 7 апреля в Думе была осуществлена именно спланированная провокация с целью введения в заблуждение мирового сообщества. Её подлинная цель сегодня всем понятна – спровоцировать США к нанесению ракетных ударов по Сирии.

Напомню, - ключевым «доказательством» всех этих обвинений западных стран служит видеоролик, снятый в больнице города Дума, куда якобы доставлялись пострадавшие от химической атаки мирные жители.

Однако удалось найти непосредственных участников съемки этого видеоролика и опросить их.

Сегодня мы представляем живое интервью этих людей.

Жители Думы в деталях рассказали, как проводилась постановочная съемка, в каких эпизодах они сами участвовали и что делали.

Более того, они показали и кадры с их участием в снятом видеоролике. Оба участника съемки имеют медицинское образование и работают в отделении скорой помощи больницы в г.Дума.

По словам этих сирийцев, все доставленные в больницу пострадавшие не имели никаких признаков поражения отравляющими веществами.

Во время оказания им первой медицинской помощи в помещение госпиталя вбежали неизвестные люди.

Некоторые из них были с видеокамерами. Эти люди начали кричать, нагнетать панику и обливать всех водой из шлангов, выкрикивая, что все находящиеся в помещении поражены отравляющими веществами.

Пациенты, находившиеся в отделении скорой помощи и их родственники в панике начали обливать друг друга водой.

После того, как все это было заснято на видеокамеры, неизвестные лица быстро скрылись.

Как вы видите, данные сирийцы сами показывают себя на видеоролике. Хочу обратить ваше внимание, что эти люди не скрывают свои имена. Это не какие-то обезличенные сообщения в социальных сетях или заявления анонимных активистов.

Еще раз подчеркиваю, это люди, которые стали непосредственным участниками съемок этих псевдороликов.

Вот такие факты в цивилизованном мире и являются доказательством, а не голословные и безответственные обвинения, распространяемые с целью навешивания ярлыков и очернения руководства других стран.

Хочу напомнить, что ранее Россия неоднократно на всех уровнях предупреждала о готовящихся в Восточной Гуте провокациях боевиков с якобы применением химоружия против мирного населения.

Сегодня в распоряжении российского военного ведомства имеются и другие доказательства, которые свидетельствуют о непосредственном участии Великобритании в организации этой провокации в Восточной Гуте.

Нам достоверно известно, что с 3 по 6 апреля на представителей так называемых «Белых касок» оказывалось мощное давление именно из Лондона для скорейшего осуществления готовившейся заранее провокации.

Белым Каскам указывалось, что именно с 3-го по 6-е апреля боевиками «Джейш аль-Ислам» будет проведена серия мощных артиллерийских обстрелов Дамаска.

Это вызовет ответную реакцию правительственных войск, которой белокасочники должны будут воспользоваться для осуществления провокации с якобы химическим оружием.

Как вы знаете, сегодня в Сирию прибывает группа экспертов из Организации по запрещению химического оружия.

Российский Центр примирения готов обеспечить их безопасность и необходимые условия для работы в Восточной Гуте.

Мы надеемся, что миссия ОЗХО будет руководствоваться не какими-то установками третьих лиц и анонимными псевдосвидетельствами из соцсетей, а проведёт объективное и независимое расследование для установления истины.

Убеждены, что ответственная позиция ОЗХО позволит понизить градус напряжения в регионе и тем самым сохранить хрупкий мир, который установился в Сирии.

И еще один момент. На фоне того, как возвращается мирная жизнь в Восточной Гуте, хотели бы обратить Ваше внимание на продолжающуюся гуманитарную катастрофу в Ракке, освобожденной 5 месяцев назад США и странами так называемой Международной коалиции.

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 10 апреля был подготовлен соответствующий доклад.

В документе указывается, что возвратившиеся в город жители Ракки, ежедневно подвергаются угрозе жизни из-за огромного количества разбросанных боеприпасов и самодельных взрывных устройств.

По данным экспертов ВОЗ с 1 октября 2017 года по 28 февраля этого года более 660 сирийцев получили ранения и травмы различной степени тяжести. Погибло более 130 человек.

Ежедневно происходит до 6 подрывов мирных жителей. При этом чаще всего жертвами становятся именно дети и подростки.

По данным ВОЗ, в Ракке в настоящее время функционируют только 2 больницы, которые сейчас переполнены и не справляются с возрастающей нагрузкой.

Эксперты ВОЗ особо отмечают, что жители Ракки лишены гуманитарной помощи из-за отсутствия в регионе представительств международных профильных организаций и неспособности местных властей исправить тяжелейшую ситуацию.

Крайне тяжелая и эпидемиологическая обстановка в Ракке. До сих пор тысячи трупов разлагаются под развалинами города.

Город на 70 процентов стерт с лица земли в результате бомбардировок американской авиации.

Это оценки представителей международных организаций.

В связи с этим хочу напомнить, что на всех территориях, освобожденных от террористов правительственными войсками, восстановлена работа школ, больниц, социальных учреждений. Работают рынки, восстанавливаются предприятия и жилье.

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Добавлено: 13 апр 2018 в 18:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: mil.ru

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