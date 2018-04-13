Определились все полуфиналисты Лиги Европы

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Лондонский "Арсенал", мадридский "Атлетико", австрийский "Зальцбург" и французский "Марсель" вышли в полуфинал футбольной Лиги Европы сезона-2017/18.

Ответные четвертьфинальные матчи, по итогам которых определились полуфиналисты турнира, прошли в четверг. Встречи завершились следующим образом:

ЦСКА (Москва) - "Арсенал" (Лондон, Англия) - 2:2, первый матч - 1:4;

"Марсель" (Франция) - "РБ Лейпциг" (Германия) - 5:2; 0:1;

"Спортинг" (Лиссабон, Португалия) – "Атлетико" (Мадрид, Испания) - 1:0; 0:2;

"Зальцбург" (Австрия) - "Лацио" (Италия) - 4:1; 2:4.

Состав полуфинальных пар Лиги Европы станет известен по итогам жеребьевки, которая пройдет 13 апреля в швейцарском Ньоне. Первые матчи 1/2 финала будут сыграны 26 апреля, ответные - 3 мая.