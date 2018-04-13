Ответ на санкции — Россия прекратит поставлять двигатели РД-180 в США

Отечественные ракетные двигатели РД-180, пользующиеся стабильно высоким спросом в Соединенных Штатах Америки, больше не будут поставляться американцам. Если, конечно, Госдума примет закон об ответе на антироссийские санкции США.Ракетные двигатели РД-180, как известно, используются Соединенными Штатами не только в гражданских целях — то есть, стратегические цели, которые будут достигнуты благодаря решению о прекращении поставок РД-180, будут более значимыми, чем некоторые экономические потери.Сергей Рябухин, председатель комитета Совета Федерации по бюджету, заявил, что нельзя поставлять американцам ракетные двигатели, которые используются ими для запуска, например, военных космических спутников.Законопроект, в котором прописаны детали ответа на санкции США, был внесен в Госдуму сегодня. Документ, в частности, подразумевает остановку сотрудничества с американцами в ядерной, ракетной, авиастроительной и других областях."Если закон будет принят, то двигатели, которые производит НПО "Энергия", не будут поставляться в США. Хотя бы потому, что РД-180 используются не только для запуска спутников NASA, но и для вывода на орбиту военных аппаратов", — сказал Рябухин.