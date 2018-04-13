Ответ на санкции — Россия прекратит поставлять двигатели РД-180 в США

Отечественные ракетные двигатели РД-180, пользующиеся стабильно высоким спросом в Соединенных Штатах Америки, больше не будут поставляться американцам. Если, конечно, Госдума примет закон об ответе на антироссийские санкции США.
Ракетные двигатели РД-180, как известно, используются Соединенными Штатами не только в гражданских целях — то есть, стратегические цели, которые будут достигнуты благодаря решению о прекращении поставок РД-180, будут более значимыми, чем некоторые экономические потери.
Сергей Рябухин, председатель комитета Совета Федерации по бюджету, заявил, что нельзя поставлять американцам ракетные двигатели, которые используются ими для запуска, например, военных космических спутников.
Законопроект, в котором прописаны детали ответа на санкции США, был внесен в Госдуму сегодня. Документ, в частности, подразумевает остановку сотрудничества с американцами в ядерной, ракетной, авиастроительной и других областях.
"Если закон будет принят, то двигатели, которые производит НПО "Энергия", не будут поставляться в США. Хотя бы потому, что РД-180 используются не только для запуска спутников NASA, но и для вывода на орбиту военных аппаратов", — сказал Рябухин.