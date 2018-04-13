Париж не будет заранее объявлять об ударе по Сирии

Если Франция решит ударить по САР, предупреждений не последует, заявил госсекретарь по связям с парламентом Франции Кристоф Кастанер.

В эфире телеканала BFMTV Кастанер заявил, что президент республики Эммануэль Макрон будет обсуждать этот вопрос с премьер-министром, главой французского МИД и министром обороны. Предупреждение об ударе по Сирии поставит под угрозу операцию, объяснил госсекретарь по связям с парламентом.

Национальную ассамблею (нижняя палата парламента) и Сенат (верхняя палата) проинформируют в нужный момент.

8 апреля США бездоказательно обвинили Дамаск в якобы проведенной химатаке в Думе в Восточной Гуте. Москва опровергает сведения о бомбе с хлором, якобы сброшенной военными САР.

Вбросы о применении отравляющих веществ сирийскими войсками преследуют цель выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне, заявил МИД России.