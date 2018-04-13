Песков опроверг принятие Путиным решения по составу кабмина

Президент России Владимир Путин пока не принимал решений по будущему составу правительства. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, никаких решений, как вы знаете, президент не принимал», — цитирует его ТАСС.

Ответ относился и к вопросу журналистов, сохранит ли Сергей Лавров пост главы МИДа.

Новый шестилетний президентский срок Владимира Путина начнется 7 мая. В течение двух недель после этой даты Путин должен будет представить Госдуме на утверждение кандидатуру нового премьер-министра.