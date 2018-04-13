Песков отказался отождествлять блокировки в России и на Украине

Ситуация с блокировкой в России Telegram «полностью, коренным образом отличается» от ограничения доступа к российским соцсетям на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Так он отреагировал на просьбу оценить ситуацию с ограничением доступа к Telegram с учетом ранних заявлений Москвы о том, что блокировка российских сайтов на Украине нарушает права граждан этой страны.

По словам Пескова, «есть положение законодательства, которое требует предоставления определенного набора данных в определенные службы Российской Федерации». И Telegram не предоставил эти данные, за что и был заблокирован.

13 апреля Таганский суд Москвы ограничил доступ к мессенджеру на территории России. На блокировке настаивал Роскомнадзор, требовавший от Telegram передать ключи шифрования от переписки пользователей в ФСБ.