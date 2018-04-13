Песков прокомментировал блокировку мессенджера Telegram

Блокировка популярного среди россиян интернет-мессенджера Telegram никаким образом не ущемляет права российских граждан — заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина.Песков сделал соответствующее заявление в контексте вопроса, который ему задали. У пресс-секретаря президента, в частности, спросили, нет ли аналогий между ситуацией с блокировкой мессенджера Telegram и запретом российских социальных сетей на Украине.Комментируя запрет ряда российских интернет-ресурсов на Украине почти год назад, Кремль, напомним, делал акцент на том, что подобные действия в самой серьезной степени нарушают права украинских граждан. Но запрет "Телеграма" в России, по словам Пескова, ничьих прав не нарушает, потому что в этом случае речь идет совсем о другом."Есть закон, который распространяется на всех. И если разработчики мессенджера отказываются выполнять законодательство РФ, то итог вполне предсказуем. Ситуация, следовательно, полностью отличается от той, которая была на Украине", — сказал Песков.Сегодня, напомним, Таганский районный суд Москвы вынес решение о блокировке Telegram на территории РФ — мессенджер будет заблокирован потому, что его разработчики не предоставили российским спецслужбам ключи шифрования.