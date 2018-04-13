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Песков установил ICQ для замены Telegram


Добавлено: 13 апр 2018 в 20:35, Категория: Новости на сегодня
Песков установил ICQ для замены Telegram

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков установил ICQ для замены мессенджера Telegram, через который ранее общался, в том числе, с журналистами.

«Пробуем пока», — написал он журналистам радиостанции «Говорит Москва».

Использовать ICQ в случае блокировки Telegram ранее призывал советник президента по развитию интернета Герман Клименко.

13 апреля Таганский суд Москвы постановил ограничить доступ к Telegram на территории России из-за отказа передачи ФСБ «информации, необходимой для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений». Ожидается, что блокировка начнется в понедельник 16 апреля.


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Добавлено: 13 апр 2018 в 20:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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