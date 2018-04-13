Песков установил ICQ для замены Telegram

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков установил ICQ для замены мессенджера Telegram, через который ранее общался, в том числе, с журналистами.

«Пробуем пока», — написал он журналистам радиостанции «Говорит Москва».

Использовать ICQ в случае блокировки Telegram ранее призывал советник президента по развитию интернета Герман Клименко.

13 апреля Таганский суд Москвы постановил ограничить доступ к Telegram на территории России из-за отказа передачи ФСБ «информации, необходимой для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений». Ожидается, что блокировка начнется в понедельник 16 апреля.