Playboy опубликовал фото самой сексуальной девушки 2018 года

Мужской журнал Playboy огласил имя победительницы в категории Playmate of the Year — самой сексуальной девушки, которую журнал выносит на разворот в течение года.

Отмечается, что в 2018 году ею была признана 29-летняя американка Нина Даниэль. По информации, Нина впервые появилась на развороте журнала весной 2017 года и стала Playmate месяца. Издание пишет, что профессиональную карьеру модели уроженка Бронкса Даниэль начала восемь лет назад.

Сама девушка отмечает: «Я решила: вместо того, чтобы стать той, кого хочет индустрия, я буду той, кем являюсь на самом деле. И уже тогда я поняла, что не сверну с выбранного пути, чтобы мне не говорили. А затем в мою жизнь пришел Playboy. Это так много значит для меня — не только быть увиденной в наиболее уязвимом состоянии, но и рассказать о себе. Объяснить, кем я есть на самом деле. Это важно для Playboy: как работает мой мозг, как работает мое сердце. Через Playboy я смогла рассказать о том, как это чувствовать себя женщиной в современном обществе».

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