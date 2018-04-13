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«Побратимы» бросили труп прапорщика ВСУ догнивать на минном поле


Добавлено: 13 апр 2018 в 21:22, Категория: Новости на сегодня
«Побратимы» бросили труп прапорщика ВСУ догнивать на минном поле

Военнослужащие Вооруженных сил ДНР обнаружили тело украинского диверсанта, погибшего на минном поле близ поселка Зайцево.

Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе ВС ДНР.

«Как мы сообщали ранее, 8 апреля в районе н.п. Зайцево украинская диверсионная группа при попытке проникнуть на территорию Республики была обнаружена нашими подразделениями.

В итоге завязавшегося боя, попытка выхода и действий вражеской ДРГ потерпела поражение. В ходе боя ВСУ потеряли двоих человек убитыми и троих раненными.

Как нам стало известно ранее из разговоров с местными жителями, военнослужащих 24-й бригады ВСУ, которые прикрывали выход разведгруппы, одного из погибших украинские горе-командиры бросили и забыли на поле боя. Тело военнослужащего обнаружено на минном поле, недалеко от позиций наших войск.

По нашим данным, погибший боевик — прапорщик Майборода, был командиром подразделения, занимал штатную должность командира взвода разведки 24-й бригады.

Мы предполагаем, что разведчики 24-й бригады 8 апреля обеспечивали проход группы спецназа, состоящей из офицеров и прапорщиков 8-го отдельного полка спецназначения сил специальных операций оккупантов. Спецназ прибыл в район Зайцево накануне для подготовки и проведения диверсий в населенных пунктах на нашей территории в районе городов Горловка и Донецк.

В настоящее время тело погибшего прапорщика доставлено в морг. Мы ждем обращения от украинской стороны о передаче тела, которое после прибытия представителей ВСУ и сверки документов, подтверждающих личность погибшего, будет передано для захоронения родственниками и близкими.

Как мы видим, отсутствие организации боевых действий и заботы о погибших сослуживцах, будь они солдатами или прапорщиками, свойственно некоторым украинским военачальникам! Просто бросают на поле боя и забывают — может никто и не вспомнит, и не найдет! А родным в Украину напишут, что дезертировал! Так у них принято, в ВСУ.

А военнослужащие ВС ДНР соблюдают правила и обычаи войны, мы с мертвыми не воюем. Готовы передать тело погибшего прапорщика».


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Добавлено: 13 апр 2018 в 21:22, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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