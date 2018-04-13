«Побратимы» бросили труп прапорщика ВСУ догнивать на минном поле

Военнослужащие Вооруженных сил ДНР обнаружили тело украинского диверсанта, погибшего на минном поле близ поселка Зайцево.

Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе ВС ДНР.

«Как мы сообщали ранее, 8 апреля в районе н.п. Зайцево украинская диверсионная группа при попытке проникнуть на территорию Республики была обнаружена нашими подразделениями.

В итоге завязавшегося боя, попытка выхода и действий вражеской ДРГ потерпела поражение. В ходе боя ВСУ потеряли двоих человек убитыми и троих раненными.

Как нам стало известно ранее из разговоров с местными жителями, военнослужащих 24-й бригады ВСУ, которые прикрывали выход разведгруппы, одного из погибших украинские горе-командиры бросили и забыли на поле боя. Тело военнослужащего обнаружено на минном поле, недалеко от позиций наших войск.

По нашим данным, погибший боевик — прапорщик Майборода, был командиром подразделения, занимал штатную должность командира взвода разведки 24-й бригады.

Мы предполагаем, что разведчики 24-й бригады 8 апреля обеспечивали проход группы спецназа, состоящей из офицеров и прапорщиков 8-го отдельного полка спецназначения сил специальных операций оккупантов. Спецназ прибыл в район Зайцево накануне для подготовки и проведения диверсий в населенных пунктах на нашей территории в районе городов Горловка и Донецк.

В настоящее время тело погибшего прапорщика доставлено в морг. Мы ждем обращения от украинской стороны о передаче тела, которое после прибытия представителей ВСУ и сверки документов, подтверждающих личность погибшего, будет передано для захоронения родственниками и близкими.

Как мы видим, отсутствие организации боевых действий и заботы о погибших сослуживцах, будь они солдатами или прапорщиками, свойственно некоторым украинским военачальникам! Просто бросают на поле боя и забывают — может никто и не вспомнит, и не найдет! А родным в Украину напишут, что дезертировал! Так у них принято, в ВСУ.

А военнослужащие ВС ДНР соблюдают правила и обычаи войны, мы с мертвыми не воюем. Готовы передать тело погибшего прапорщика».