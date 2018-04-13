Полковник ВВС: Беспокоит боеспособность нашей группировки в Сирии

Ситуация на Ближнем Востоке становится всё более напряжённой. Дональд Трамп обвинил сирийские власти в применении химического оружия и готовится к проведению акции возмездия. Доказательств применения ОМП нет, но вооружённые силы США и их союзников в Восточном Средиземноморье приводятся в боевую готовность. Более того, Пентагон поднял в воздух самолёт "судного дня". Сегодня американский президент сообщил, что не уточнял сроков атаки, однако военные приготовления не прекращаются. Полковник ВВС в отставке, экс-депутат Госдумы РФ Виктор Алкснис рассказал Накануне.RU, в состоянии ли наша страна выдержать гипотетическое противостояние с объединённым Западом.

Вопрос: Какую ударную группировку разворачивает сейчас Запад против Сирии? Готовятся ли американцы к демонстративному удару вроде прошлогодней атаки на Шайрат или к полномасштабной операции?

Виктор Алкснис: Ещё пару дней назад можно было говорить, что это какая-то локальная операция, но в связи с тем, что в Средиземное море направляется авианосная группировка США – это говорит о том, что они настроены весьма и весьма решительно. И последнее заявление Трампа, в котором он угрожает России, свидетельствует, что ситуация ухудшается и возможны самые разные варианты. Похоже, и Россия тоже готова идти ва-банк, судя по заявлению нашего посла в Ливане о том, что Россия будет сбивать американские ракеты и, более того, готова к нанесению удара по носителям.

Вопрос: Это заявление – частное мнение посла или отражение позиции руководства?

Виктор Алкснис: Послы такие заявления не делают сами по себе. Он представляет страну, и подобные вещи делаются только с санкции высшего руководства. Если бы он делал это по собственной инициативе, я уверен, что уже сегодня был бы отозван Кремлём.

Вопрос: Насколько сейчас Россия способна отбить гипотетический удар?

Виктор Алкснис: Ситуация усугубляется, и меня, как человека военного, очень беспокоит боеспособность нашей группировки в этом регионе, потому что боевые возможности наши и США там несоизмеримы. Американцы даже сегодня имеют подавляющее преимущество. Делать наших военных заложниками и, по сути дела, отдать их на заклание – не думаю, что Кремль готов к такому варианту.

Возникает вопрос – зачем тогда нам тоже нагнетать ситуацию, когда на жёсткие заявления из Вашингтона следуют жёсткие заявления пока не первого лица, но официальных лиц российских? Ситуация очень сложная. Хотелось бы рассчитывать, что произойдёт некоторое подобие договорённостей во время Карибского кризиса. Но тогда нам было в чём идти на уступки – мы отвели свои ракеты с ядерными боеголовками с Кубы, а США вывели свои из Турции. По сути дела, тогда произошла боевая ничья. Но сейчас, если американцы сбавят обороты – чего они могут потребовать от нас? В чём мы можем уступить? Сдать Асада и вывести свою группировку из Сирии? Это нанесёт Путину и его команде огромный внутри- и внешнеполитический ущерб, поскольку в этой ситуации выигрывают всё равно американцы.

Вопрос: Получается, российские военные могут на своих базах просто наблюдать за тем, как американцы уничтожают режим Асада?

Виктор Алкснис: Неслучайно пошла информация, что мы собираемся получить от американцев официальный список тех мест, по которым будут наноситься удары, чтобы вывести оттуда наших военнослужащих. Но вы представляете, как это будет выглядеть в глазах мирового общественного мнения, да и внутри России? Мы туда вошли не только для борьбы с международным терроризмом, но, в первую очередь, зашли, чтобы не допустить смены режима и ухода Асада. А сейчас, получается, мы соглашаемся, что Асада будут, извините, "мочить в сортире", а мы будем просто наблюдать за этим?

Мы допустили серьёзную ошибку в 2015 г., когда в безнадёжной для Асада ситуации влезли в сирийский конфликт. Напомню, что в 2012-2013 гг. мы уже ведь сдавали Асада, когда посчитали, что его дело проиграно, мы отозвали своих военных советников, сократили объёмы помощи и, по сути дела, бросили его на произвол судьбы. Хотя, если бы вмешались тогда, положение у Асада было более крепкое, чем в 2015-м. Мы два года его сдавали, а потом вдруг спохватились и начали вводить туда свою группировку.

Эти зигзаги нашей политики просто непонятны. На мой взгляд, в 2015 г. было уже поздно туда влезать. Это была попытка добиться того, чтобы Запад нам простил Крым, за то, что мы поддержим коалицию в Сирии и поможем разгромить ИГИЛ. Но этого не произошло, Запад не простил. Более того, тогда Запад увидел слабину, увидел, что российское руководство хочет наладить отношения.

Вопрос: Кроме ВС РФ, на территории Сирии находится множество военных объектов Ирана. Сможет ли их уничтожение спровоцировать начало войны между США и Ираном?

Виктор Алкснис: Не думаю, что Иран представляет серьёзную угрозу для США. При случае американский флот может нанести массированный удар крылатыми ракетами и уничтожить иранскую инфраструктуру, как это было сделано, например, в Югославии. И противостоять США Иран вряд ли сможет.

Вопрос: Возвращаясь к западному давлению на Россию – получается, что и новейшее вооружение, продемонстрированное в послании президента, не работает как средство сдерживания?

Виктор Алкснис: Чтобы провести перевооружение армии на новейшие виды, нужно иметь промышленность, которой у нас сегодня нет. За последние 30 лет мы, по разным данным, уничтожили от 40 до 50 тыс. наших предприятий, которые раньше, в том числе, работали и на оборону. Сегодня мы способны выпустить единичные образцы техники. Несколько лет нам рассказывают про "Армату", про лучший в мире танк. Да, на парадах на Красной площади он присутствует. А где он в войсках? И, судя по заявлениям Минобороны, его принятие на вооружение постоянно откладывается. То же самое с самолётом пятого поколения.

Знаменитый "Кинжал", который показывал Путин – на сегодняшний день, по открытым источникам, имеет максимум три носителя – три самолёта МИГ-31, каждый из которых может поднять по одной такой ракете. То есть мы три такие ракеты можем поднять в воздух и нанести удар. Они, в основном, предназначены для удара по целям типа авианосцев. Но у американцев, если не ошибаюсь, 11 авианосных группировок, а у нас всего три ракеты "Кинжал", тем более, одной ракетой авианосец не потопишь.

Всё упирается в возможности нашей промышленности, которой нет. Сталин это прекрасно понимал и заявил в 1931 г., что нам нужно в течение десяти лет устранить разрыв между Советским Союзом и Западом именно в индустриальном плане, поставить на вооружение новые виды оружия, иначе нас сомнут. И он добился своего. А сейчас всё наоборот – деиндустриализация.

Вопрос: Популярна точка зрения, что стоит, пока есть возможность, уйти из Сирии, но решить проблемы на Украине.

Виктор Алкснис: Воевать за Украину мы способны, но воевать в Сирии в двух тысячах километров от российских границ – мы не в состоянии даже обеспечить снабжение нашей группировки. Сейчас начнётся конфликт. У нас там ограниченный запас тех же ракет С-300 и С-400, "Калибров". Поставить туда пополнение мы не сможем, я уверен, что Босфор будет немедленно перекрыт американцами, которые заблокируют проход наших судов через него. Военно-транспортной авиации у нас фактически нет, осталось около 100 самолётов из бывших когда-то 500. Плюс американцы элементарно устроят воздушную блокаду и просто будут сбивать наши транспортники. Будет ситуация, как с группировкой Паулюса под Сталинградом – мощная группировка, но она была отрезана от основных сил и в конечном счёте была вынуждена капитулировать.

Участвовать в длительном военном конфликте с США в Сирии мы не в состоянии. А вот на Украине – да, там мы можем этот вопрос решить, в том числе, учитывая, что рядом находится Черноморский флот, у нас там есть мощная группировка сухопутных войск, подавляющее превосходство в ВВС. Западу будет трудно участвовать непосредственно в этом конфликте, поскольку Украина – не член НАТО, и Запад не пойдёт на то, чтобы принять её туда до начала конфликта. Да, они будут оказывать помощь Украине военной техникой, инструкторами, но это не самое страшное для нас. А учитывая превосходство в военно-воздушных силах, в сухопутных войсках, в ВМФ, у нас там есть шанс добиться своих целей. В первую очередь, пробить сухопутный коридор в Крым – и далее на Одессу. И, пробив коридор в Приднестровье, мы получаем очень выгодную политическую ситуацию.

Да, Запад будет кричать, будет вводить новые санкции. Но всё, что можно было ввести – уже ввели за Сирию. Если бы ввели за Украину, я бы считал это приемлемой платой за то, что мы решили свои важнейшие военно-стратегические задачи. А за Сирию терпеть подобные санкции, блокаду и изоляцию – мне кажется, оно того не стоило.

https://www.nakanune.ru/articles/113867/