Пользователи зафиксировали сбои в работе Telegram

13 апреля около 11:00 мск пользователи Telegram отметили проблемы в работе мессенджера. Об этом сервису Downdetector пожаловались жители Европы и некоторых крупных российских городов, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга.

73% пользователей Telegram из числа пожаловавшихся заявили о проблемах, связанных с подключением к сети, 22% отметили невозможность отправлять сообщения.

Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы постановил удовлетворить иск Роскомнадзора о блокировке Telegram, причем сделать это незамедлительно.

Глава Агентства кибербезопасности Евгений Лифшиц сообщил РИА Новости, что заблокировать Telegram будет нелегко и на это уйдет не менее месяца. В любом случае, мессенджер будет доступен через некоторые сервисы, в частности через VPN.

«Агентство кибербезопасности ждет, как технически будет проходить блокировка Telegram. Мы неоднократно говорили о том, что это непросто. Порты закрывать будут долго — пока не спешите с прокси и socks. Технически сначала всем операторам должны сказать, какие порты закрыть, адреса серверов. Это непросто, это может занять примерно месяц, по щелчку пальцев этого не произойдет», — сообщил Лившиц.