Порошенко нахамил Путину и оскорбил всех россиян (ВИДЕО)

Президент Украины Петр Порошенко обращаясь к российскому лидеру Владимиру Путину и жителям России со словами о необходимости введения миротворцев ООН на Донбасс позволил себе тон более подобающий представителям маргинальных слоев населения, чем главам государств.

При этом текст его интервью украинским телеканалам, в котором он хамски выражался в адрес Путина и россиян опубликован на официальном президентском сайте.

«И ты не можешь, уважаемый господин Путин, либо не уважаемый, объяснить миру, а почему ты против. Значит это на тебе лежит ответственность за ежедневные ранения и убийства украинских военных и украинских гражданских, на тебе лично лежит ответственность за развертывание войны и агрессии против нашего государства», — говорится в заявлении украинского президента.

«Эскорт — это нечто другое, уважаемые либо не уважаемые россияне, — допустил очередной хамский пассаж Порошенко, рассуждая о формате миротворческой миссии. — А у нас нужна полноценная миротворческая миссия, которая будет иметь мандат, полномочия и возможности по разоружению незаконных вооруженных формирований российского или местного происхождения под контролем россиян».