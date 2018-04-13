Порошенко призвал лишить Россию права вето в ООН

Президент Петр Порошенко во время интервью украинским телеканалам призвал лишить Российскую Федерацию права вето в ООН.

«ООН требует немедленного реформирования. Необходимо лишить права вето страну-агрессора. И нам надо повысить эффективность других союзов безопасности, в том числе НАТО, в том числе и шире открыть двери для Украины в этом объединении безопасности», – сказал глава государства.

Ранее Петр Порошенко заявил, что Россия руководит «международным клубом диктаторов».

Фото: пресс-служба президента