Россия считает сообщения о химической атаке на сирийский город Дума выдумкой, сама атака была сфабрикована, заявил посол России в Лондоне Александр Яковенко, передает Sky News.

«Для чего Дамаску использовать химоружие во время эвакуации повстанцев [из города]?» — заявил Яковенко.

По словам посла, президент Сирии Башар Асад был «избран народом» и является единственным легитимным главой государства.

Согласно данным оппозиционных Асаду организаций, 7 апреля его войска соверши атаку по Думе с применением химического оружия — хлора или зарина. В результате, по данным общественников, погибли более 70 человек. Минобороны России следов химоружия на месте не обнаружило. Сейчас Дума контролируется сирийскими правительственными силами и Россией.