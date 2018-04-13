Посольство России в Лондоне представило свой доклад по Солсбери

Посольство России в Великобритании представило журналистам доклад «Солсбери: засекреченное дело», посвященный отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором британские власти подозревают РФ.

Как сообщает РИА Новости, в докладе изложены основные аргументы британской и российской сторон по делу об отравлении Скрипалей, а также ответы Москвы на заявления британцев.

«Также в докладе приводятся биографии жертв отравления и их ближайших родственников», — пишет агентство.

Сам документ пока не размещен на сайте посольства или в его социальных сетях.