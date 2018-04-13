Президент РФ призвал защитить права работников предприятий-банкротов

Российский лидер Владимир Путин встретился с председателем Федерации независимых профсоюзов РФ Михаилом Шмаковым и заявил, что необходимо обеспечить права на выплаты зарплат тем, кто попал в трудное положение после банкротства предприятий.

Шмаков рассказал, что при банкротстве предприятия выплата зарплаты сотрудникам сдвигается к поздней очереди, поэтому десятки тысяч людей не получают деньги, которые они заработали. Трудовой кодекс — живой документ, который нужно корректировать в зависимости от реального положения дел.

Президент РФ ответил, что правительство и сотрудники Федерации независимых профсоюзов РФ проконсультируются, чтобы решить этот вопрос.