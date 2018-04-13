Принц Уильям рассекретил пол третьего ребенка

Строжайшая секретность, похоже, уже извела принца Уильяма, и он случайно проговорился о поле будущего ребенка. По давним традициям, пол детей должен храниться в тайне. До последнего никто не знал пол принца Джорджа и принцессы Шарлотты.



Как сообщает Daily Mirror, в одном из интервью принц Уильям случайно оговорился и таким образом рассекретил пол будущего ребенка. «Я буду настаивать, чтобы ребенка назвали Джек», — заявил Уильям, а после небольшой паузы, спохватившись, добавил, — или Джеки».

Не менее чем рождение третьего ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон общественность ожидает свадьбу принца Гарри и Меган Маркл. Раннее Уильям рассказывал о своей особой связи с братом. По словам принца Уильяма, у них с Гарри близкие и теплые отношения. Особенно их сплотила пережитая в юном возрасте трагедия — гибель принцессы Дианы в августе 1997 года. «Наши отношения стали прочнее и ближе после смерти мамы. Эта потеря случилась, когда мы были подростками, и заставила нас вместе пережить трудный период… У друзей всегда бывает так, что один из них находится на подъеме, когда другой стоит на спуске. Важно всегда быть рядом и поддерживать близкого человека,» рассказывает Уильям.

Детей принц Уильям и Кейт Миддлтон безумно любят. Канал ВВС даже присудил паре значок «Синего Питера» за большой вклад в защиту детского психического здоровья. Несмотря на то, что награждение произошло еще неделю назад, в СМИ новость появилась лишь пару часов назад.

Награждение почетным значком произошло во время детского шоу BBC в Манчестере, сразу после их встречи с учениками местной школы. «Какая честь! Герцогу и герцогине Кембриджским присужден золотой значок «Синий Питер» за их работу над защитой детского психического здоровья. Огромное спасибо,» было подписано видео, снятое с телеканала во время программы появилось в официальном Instagram-аккаунте Кенсингтонского дворца.

Королевская пара принца Уильяма и Кейт не первые в семье получили такую награду. 15 лет назад такой же значок получила королева Елизавета II. Об этом упомянул сам принц во время своего награждения: «Ух ты, это потрясающе! Мы получили значок! Теперь мы с бабушкой можем их сравнить,» смеется внук королевы.